環團寄存證信函給立委 籲暫停審電業法

我要評比

公民電力公司發起人林瑞珠今天表示，將寄存證信函給總統蔡英文、行政院長林全及朝野立法委員，現在根本不缺電，沒有修電業法迫切性，應先釐清爭議，暫停審議。

昨天已部分完成二讀的電業法部分條文修正草案經朝野立法院黨團協商後可望三讀，但電業管制機關、電價機制與核廢料遷移等問題則待協商。

多個環境保護團體上午到立法院大門外舉行記者會表達訴求，林瑞珠表示，請立委們待充分討論，並以事實為依據論證後再審議。存證信函中說明電業法依行政院版本通過後，將發生包括電業完全被台灣電力股份有限公司壟斷、綠能被扼殺、無法廢核、電費必漲、會被無預警停電，甚至會有核災發生等狀況。

桃園在地聯盟代表潘政忠說，照現在的修法，台電會成為大怪獸，出現肥財團、瘦小民狀況；綠能可能因修法被扼殺。1060111

(中央社)