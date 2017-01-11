陳年往事再被掀底 楊伊湄自認活該

楊伊湄走過低潮後，期許能樂觀面對未來。(圖/本報系資料照)

前主播楊伊湄退出主播圈後，改轉行當起精油SPA店總監，還在街頭發傳單，一個月領不到22K的薪水，對於陳年往事再度被重提，她更是樂觀看待，甚至自認有些許活該。

楊伊湄雖沒明確指明是哪件事，但則先舉黎巴嫩詩人紀伯倫名言為例，「欺詐有時會成功，但最終總將自我毀滅」，表示有許多人常將錯就錯，反而將事情導向更複雜一面，她更舉自己為例，表示回想過往總說不出撒謊理由和意義，直到成熟後才發現純粹為了自保，也感嘆昔日因為懦弱不夠大方、不敢放手一搏而作繭自縛，才導致一步錯、步步錯的結果。

經歷人生谷底再度重新爬起，楊伊湄領悟到人生其實相當短暫，不如多花時間去保護自己在乎的人事物，不需耗費時間去追求沒必要虛假的完美，此外她也表示會將過往教訓牢記在心，並且辯解澄清的執念，讓自己人生好好的在活過一遍。

(中時電子報)