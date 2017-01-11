遭闖攝影棚討債 林子瑄轉戰直銷謀生月收200K

為了生活，林子瑄轉戰傳銷事業還債。（圖／本報系資料照片）

女星林子瑄2011年與劉至翰離婚後，獨力撫養2個兒子，前年遭債主直闖攝影棚討債，當時在拍八點檔的她，也因為討債一事，戲份消失、圈內人紛紛走避，導致林子瑄沒通告、沒收入，為了生活她轉戰直銷，一年多後她闖出一番成績，已升為主任級，月收入約有20萬。

單親媽媽林子瑄離婚後拍戲賺錢養家，根據《鏡週刊》報導，林子瑄前年遭債主追到攝影棚討600萬欠款，讓她沒通告、沒戲約，林子瑄也看盡人情冷暖，為了生活她做起生意，轉戰傳銷事業，至今已升為主任級，月收入約有20萬元，投入不到2年成績亮眼。

目前林子瑄約剩下100多萬債務，她目標今年全數還清，看著自己辛苦經營的事業小有成績，林子瑄也會繼續為了家人努力。

(中時電子報)