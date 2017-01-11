遭闖攝影棚討債 林子瑄轉戰直銷謀生月收200K
女星林子瑄2011年與劉至翰離婚後，獨力撫養2個兒子，前年遭債主直闖攝影棚討債，當時在拍八點檔的她，也因為討債一事，戲份消失、圈內人紛紛走避，導致林子瑄沒通告、沒收入，為了生活她轉戰直銷，一年多後她闖出一番成績，已升為主任級，月收入約有20萬。
單親媽媽林子瑄離婚後拍戲賺錢養家，根據《鏡週刊》報導，林子瑄前年遭債主追到攝影棚討600萬欠款，讓她沒通告、沒戲約，林子瑄也看盡人情冷暖，為了生活她做起生意，轉戰傳銷事業，至今已升為主任級，月收入約有20萬元，投入不到2年成績亮眼。
目前林子瑄約剩下100多萬債務，她目標今年全數還清，看著自己辛苦經營的事業小有成績，林子瑄也會繼續為了家人努力。
(中時電子報)
關鍵字：林子瑄
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。