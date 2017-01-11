川普就職基調柔和感觀享受 網友嘲諷
美國準總統川普交接團隊今天掛保證，下週就職大典將是「柔和的感觀享受」。不過這樣的說法不但在社群媒體上啟人疑竇，網友還發揮創意，針對就職大典的這項基調無情搞笑。
法新社報導，川普（Donald Trump）就職委員會主席巴瑞克（Tom Barrack）指出，就職大典只會有「詩意節奏」，不會出現「馬戲團式的」加冕。此話一出，立刻在推特爆紅，惹來網友大加嘲諷。
就職大典籌備工作曾經苦於安排A咖藝人登台。在被問到團隊有無信心請到足夠的表演者為大典增色時，巴瑞克說，多到「應接不暇」。
他告訴等在川普大樓（Trump Tower）的記者：「我們有幸請到舉世最偉大名人，也就是總統當選人自己，在他身旁還會有現任總統。所以與其讓他身邊被所謂的A咖圍繞，我們更想帶來柔和的感觀享受（soft sensuality）。那將更具詩意節奏，沒有馬戲團式的加冕慶祝。」
此話一出，「柔和的感觀享受」（#softsensuality）這個主題標籤今天在推特迅速竄紅，許多網友紛紛上傳截取的嘔吐影像，還有人上傳川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）水乳交融的搞笑合成圖片。連川普年輕時穿睡袍斜倚床上的舊照也被找了出來，標題就下「柔和的感觀享受」。（譯者：中央社何宏儒）1060111
(中央社)
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