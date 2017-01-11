遼寧號通過台灣海峽 美國務院：密切監視

蔡英文總統出訪之際，中國航空母艦遼寧號通過台灣海峽，美國國務院10日表示，對中國海軍近來的行動，美國沒有個別評論，但美國會繼續觀察中國刻在區域內進行的一系列軍事活動。

針對本報記者詢問，美方對遼寧號通過台灣海峽的挑釁行徑有何回應？國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞絲以電子郵件回覆表示，美國將繼續密切監視區域情勢發展，對中國海軍近來的行動。她指出，美國沒有個別評論，但美國會繼續觀察中國在地區進行的一系列軍事活動；美國承認，所有國家根據國際法享有的海域與空域權利、自由及合法使用權受到保障。

她並表示，兩岸關係和平穩定是美國根本利益，美國持續反對兩岸任何一方片面改變現狀的行動，敦促各造採取有效對話，支持兩岸穩定，避免破壞穩定的行徑。

對記者詢問，美國是否會出售武器給台灣做為防衛。崔葛瑞絲表示，「我們對待決或潛在的武器銷售，不予置評。」，但強調美國仍完全致力履行《台灣關係法》規定的職責。

至於遼寧號通過台灣海峽，美國是否視這樣的行動為升高緊張？國務院副發言人唐納回答媒體詢問表示，希望不是升高緊張，指出美國的整體策略是要降低亞太區域的緊張局勢，並創造讓各國政府能就相關議題或試圖想採取舉措能溝通對話的機制，「美國當然不願見到武力展示或任何形式的緊張升高」。

(中時)