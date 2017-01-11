NBA》林書豪持續缺陣 籃網不敵老鷹7連敗
林書豪持續因傷缺陣，籃網11日在主場97比117不敵來犯的老鷹，吞下7連敗、主場4連敗，戰績8勝29敗全聯盟墊底。
籃網最近13場吞12敗，為一贏得的那場場就是林書豪對上老東家黃蜂，該役林書豪獨拿17分，幫助球隊2分險勝，但豪哥也因此付出代價受傷了，此後接連敗給公牛、巫師、爵士、溜馬、騎士與七六人。
11日面對東區目前暫居第四的老鷹，半場打完落後18分，投籃命中率只有36%，尤其是第二節僅得14分，不輸也難。
眼看大勢已去，籃網教頭艾金生乾脆在下半場讓所有替補球員上場磨練，最終以20分之差潰敗，本季想要止跌回升重返季後賽恐怕無緣了。
布魯克羅培茲20分最高，波達諾維奇16分、6籃板、4助攻，吉爾派崔克14分，勒維特11分，荷利斯傑佛生10分、7籃板。
拿下7連勝的老鷹，只花24分鐘就輕鬆搞定比賽勝負，薛洛德19分、10助攻，林書豪前隊友霍華14分、16籃板，米爾沙普14分、8籃板，韓福瑞13分、8籃板，迪蘭尼12分，施弗洛夏10分。
(中時電子報)
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