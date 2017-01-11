郝龍斌選國民黨主席 搶先推「無私敢大聲」宣傳片
競選中國國民黨主席，郝龍斌搶頭香推出宣傳片「無私敢大聲PART 1」，片中郝龍斌砲轟蔡英文政府施政荒腔走板，並強調要率領國民黨重返執政、重新奪回中華民國的價值。
郝龍斌在臉書公布首支宣傳片，並貼文表示：『「無私」，是現在政治與社會中最欠缺的元素。』。他說，個人自私，只會影響到自己與週遭，但執政者自私，卻會禍國與殃民。
郝龍斌強調，國民黨身為台灣最穩定、最中道的力量，此刻雖然在野，雖然遭受政治追殺，但我們仍必須勇敢去承擔在野黨責任，無私的監督執政者的失當，成為沉默大多數之代言人。
郝龍斌在宣傳片中強攻日本核食進口，蔡政府不認九二共識、導致陸客不來、以及一例一休爭議等。他還表示，接下來年金改革、美豬進口，根本就是「霸凌軍公教、打趴養豬戶」。
郝龍斌說蔡英文身為中華民國總統、卻不敢拿中國民國國旗，任用許多不認同中華民國、卻拿中華民國薪水的官員、大法官，他打從心底瞧不起這樣的人。
郝龍斌並表示，出來選國民黨主席，就是要做兩件過去國民黨沒做好的事：「聽懂你的心、做對你的事」。重返執政、不是要延續哪個黨主席的政治生涯，而是要重新贏得民心，重新奪回中華民國的價值，讓台灣重返榮耀。
(中時電子報)
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