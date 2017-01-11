向陸方喊話 張小月：盼兩岸共建互動新模式

我要評比

陸委會主委張小月。（陳柏廷攝）

陸委會11日舉行年終記者會，陸委會主委張小月表示，希望中國大陸能以兩岸民生福祉為念，攜手共建兩岸互動新模式。

展望今年兩岸關係的前景，張小月指出，我們要堅定信心，政府仍將在中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他法律基礎上，謹慎妥處兩岸事務。

張小月呼籲，期盼中國大陸方面理性思考、發揮智慧，以兩岸民生福祉為念，與我們努力建構兩岸互動新模式，讓兩岸制度化互動與協商機制穩定運作，擴大各層面與各領域的交流合作，共創和諧繁榮兩岸新局。

(中時)