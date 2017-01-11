美機密附件曝光：俄有可勒索川普的不利檔案

川普去年12月在其佛州飯店對記者發表談話。(美聯社)

美國即將卸任的總統歐巴馬(Barack Obama)和即將繼任的川普 (Donald Trump)，上周獲得的機密資訊中，現在傳出其附件指出，俄羅斯情報員已取得不利於川普個人和其金融情況的情報。

根據CNN報導，這部分的資訊是隨附在一份關於俄羅斯介入去年大選的報告後，這長達兩頁的機密資訊據說部分來自一名、美國情報單位信任的前英國情報員。目前中央情報局正在核實這些情報的可信度和正確性。這位英國情報員的資料來源來自俄羅斯，其中某些關於川普的關鍵細節尚未獲得證實。

美國情報單位將這些資訊放在附件中，是為了讓川普了解，這些關於他的指控已經在情報單位、國會高層和其他華盛頓官員之間流傳。

情報單位官員也藉此凸顯，俄羅斯事實上取得了對民主黨和共和黨皆不利的資訊，但只披露對希民主黨和其總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)不利的部分。這份報告雖不算是情報單位對俄羅斯駭客攻擊的正式報告，但部分官員認為這凸顯俄羅斯試圖妨礙希拉蕊競選，並在選情中幫助川普。

這兩頁的情報中也指出，川普的代理人和俄羅斯政府的中間人，彼此互相持續地交換資訊。據CNN消息來源指出，去年美國國會領導人已獲得這些機密情報，當時民主黨領導人哈利‧瑞德(Harry Reid)因此寫信給中情局局長科米(James Comey)，直指科米已獲得川普本人和其團隊，和俄羅斯之間的活動和緊密關係。

這兩頁機密文件據說摘自該英國情報員一份長達35頁的備忘錄，CNN取得並審閱這份文件後，發現原本要求該情報員調查的是共和黨內部反川普的人士，但後來則是民主黨。美國新聞網站BuzzFeed在其網站上公開這份備忘錄，但指出其中含有錯誤資訊，例如拼錯公司的名稱等。

英國《每日郵報》(Daily Mail)指出，這兩頁機密資訊指出，川普曾經在歐巴馬夫婦下榻過的莫斯科利麗思卡爾頓酒店(Ritz Carlton)的總統套房中，找數名妓女在他面前表演「黃金瀑布」(撒尿)給他看。控制著這間飯店的俄羅斯聯邦安全局，據說在所有的主要房間都安裝有隱藏式麥克風和攝影機。英國情報員的文件也指出，俄羅斯曾試圖以地產銷售案誘惑川普，但他沒有答應。俄羅斯官方也試圖用川普本人執迷的東西和性癖好來利用他。

川普在推特上發文說：「假新聞！─這完全是政治性的獵巫！」，但並未指出他是在回應哪個新聞，川普團隊則不願對此發表評論。

(中時電子報)