興航解散與下市通過 公會與小股東罵黑箱作業
興航(6702)今天舉行股東臨時會，討論公司解散案及撤銷股票公開發行，11點左右三案完成表決通過，開始選清算人，現場股東罵無能、無恥與黑箱作業，場外工會代表則指出前排都是中興保全與公司暗樁，阻擾小股東發言，林明昇則答應小股東要求，放棄個人股權參與清償。
金天地股東會，直到十時為止，小股東仍在砲轟董事長林明昇，無法進入議案討論。今天共討論三案，包括討論公司解散案、撤銷股票公開發行案、員工資遣案；另外選舉事項將選出3名清算人。
會議進行得並不順利，開會前場外推擠衝撞，工會代表欲進入會場不成，有一名工會代表遭警方逮捕，警車一度被包圍拍打，工會代表方遭警方帶回，律師跟著到警局交涉。
興航今日股價因為張綱維接受債權人委託申請重整，股價以0.75元漲停，股東會現場股東也要求要進行重整。
會議在11點05分選出李岳霖、姚文亮與蘇松輝三位清算人後結束，小股東與工會則高喊解散不成立，要求重新投票，老先生說老花眼鏡還沒戴上，投票就結束了。
股東會後台北市政府安排的第六次勞資強制協商，就在股東會現場，劍潭青年活動中心內的大樓，但資方請假，會議由勞方與市府人員做溝通。
(工商)
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