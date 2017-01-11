安倍晉三將訪問越南 深化兩國合作關係
越南媒體今天引述越南外交部報導，應越南總理阮春福邀請，日本首相安倍晉三伉儷將於16日起訪問越南2天。
報導說，安倍晉三這次訪問越南有助進一步深化越日關係，推動雙方在政治、安全、國防、經貿與投資等領域合作。
越南與日本於2009年建立「致力於亞洲和平與繁榮的戰略夥伴關係」，到2014年提升為「致力於亞洲和平與繁榮的廣泛戰略夥伴關係」。
越日兩國各領域的合作關係近來不斷深入且務實發展，雙方政治互信日益加強，兩國各級代表團互訪頻繁。
日本是越南最重要經濟夥伴之一，目前是越南最大官方發展援助資金來源國，也是越南第2大投資國。
越日兩國在南海問題上擁有共同利益，雙方海上安全的合作關係近來相當密切，日本軍艦與海警船頻頻訪越，日方也向越南提供巡邏船，幫助越方提升海上警備能力。1060111
(中央社)
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