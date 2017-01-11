遼寧艦航經台灣海峽 施孝瑋：政治宣示

中共遼寧艦今天通過台灣海峽，軍情與航空網站主編施孝瑋說，遼寧艦選在總統蔡英文出訪期間航經台灣海峽，確實有政治宣示意味，但應平常心看待，相對增加自己的軍事實力。

國防部上午發布新聞稿，中共遼寧號航母編隊，在今天上午7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。

對於中共遼寧艦北返沿台灣海峽中線以西航行，施孝瑋上午受訪時說，「我不覺得中共是在挑釁」，因為中共結束南海演訓，北返過年，航行台灣海峽路線的時間較短，如果不走台灣海峽，而往東走，易被美國、日本一路監視，所以中共如果選擇走台灣海峽的航線，在海空掩護下，美、日難以監視。

再者，施孝瑋說，大陸長期以來，都認為台灣海峽是它的「內水」，更沒有不走的道理，因此「我不覺得很奇怪」。

不過，遼寧艦選在蔡總統出訪期間通過航經台灣海峽，施孝瑋認為，確實有其政治因素與政治宣示，也就是說，中共自己認為可以選擇時間與地點，讓台灣感受到壓力。否則中共遼寧艦航至南部，照理應在海南島過完冬天之後才北返，如此才符合訓練的常軌，但卻選在現在北返，某種程度具政治宣示。

他說，大陸解放軍報日前報導指出，遼寧艦這次不只是看點，也進行演練的戰點，意味著，中共把遼寧艦視為海外兵力演練，延伸出去的大陸軍事實力。

施孝瑋說，站在整體立場來說，美國不希望區域緊張升高，暗指中共軍力趴趴走，讓周邊國家感受到壓力。不過，由於美國長期強調公海的自由航行權，無法認為中共此航行是錯誤的，尤其從中國大陸立場來說，「你（指美國）可以，我為什麼不可以？」

至於我方應如何看待這次遼寧艦通過台灣海峽的作為？施孝瑋說，「平常心看待」，應提升自己的戰備能力，尤其是中共軍事實力已經增加，不能再以過去的解放軍思維來看待。中共已進入高科技的軍隊，打科技戰，所以，「我們也應該相對增加自己的軍事實力」。1060111

(中央社)