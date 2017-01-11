預防傳染病 教育局長示範洗手五步驟

為預防諾羅病毒、腸病毒及流感等傳染病，台北市教育局長曾燦金今早與西門國小學童一同示範洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並致贈手工皂。

年紀較小學童對傳染病抵抗力弱，北市衛生局公告至1月31日止為腸病毒流行警訊期，衛生福利部疾病管制署近日也呼籲冬季為諾羅病毒及流感活躍季節，其中又以12月底至2月為感染高峰。

曾燦金今天早上前往西門國小，向學童示範洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」、好搓七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，宣導良好的衛生習慣，預防傳染病從勤洗手做起。

曾燦金說，依據衛生單位統計，腸病毒及諾羅病毒發生場所多以校園為主，主要侵犯幼兒園及國小孩童，所以無論學校、幼兒園、課後照顧中心及補習班皆應積極辦理傳染病各項防治工作，例如落實各項環境清潔及宣導「正確勤洗手、疾病遠離我」。

曾燦金表示，教育局要求學校及幼兒園應提供洗手皂，徹底清潔手部殺死病毒，而校園也應定期清潔消毒學童經常接觸的物品表面，保持環境通風；家長們如果發現學童有傳染病徵象，應配合「生病不上課」、做好居家自主管理，避免二度感染。1060111

(中央社)