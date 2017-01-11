女童迷失街道 暖警牽手護送返家

台南1名3歲女童獨自出門，迷失在街道中，員警獲報趕往，帶著女童逐一尋訪，終於在一巷口找到焦急的媽媽，也讓協尋的人鬆了一口氣。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 106年1月11日

台南1名3歲女童獨自出門，迷失在街道中，員警獲報趕往，帶著女童逐一尋訪，終於在一巷口找到焦急的媽媽，也讓協尋的人鬆了一口氣。

台南市警局第三分局今天指出，這名女童日前在爸爸忙碌、媽媽載著哥哥上學時，獨自走出家門，卻找不到返家的路，民眾看到女童在車道上來回走動，非常危險，趕緊報警。

警方趕到詢問，女童年幼，無法完整說出姓名和住所，只以手指指著方向，警方先委託里長廣播及請里民協尋，再帶著女童逐一尋訪住家。

當警員牽著女童的手走到一巷口時，看到1名婦女快步衝過來，將女童抱在懷裡，焦急的臉色充滿欣喜，原來她正是女童的媽媽，送兒子上學後回家找不到女兒，急忙跑出來，所幸暖警保護，讓女童安全返家。1060111

(中央社)