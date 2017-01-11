率先報導二戰 英女戰地記者105歲辭世
率先報導二次世界大戰開打的資深英國女戰地記者霍林伍茲（Clare Hollingworth），10日在旅居30多年的香港與世長辭，享壽105歲。
法新社報導，霍林伍茲家人在臉書（Facebook）頁面「頌揚霍林伍茲」（Celebrate Clare Hollingworth）發布簡短聲明：「我們哀痛地宣布，在經歷璀璨輝煌的職業生涯，報導橫跨一個世紀的新聞後，知名戰地記者霍林伍茲今晚在香港辭世。」
霍林伍茲目睹越南、阿爾及利亞、中東、印度與巴基斯坦戰爭的恐怖歷程，還有中國文化革命。但她最為人津津樂道的是，她在1939年還是菜鳥記者時，獨家報導第二次世界大戰爆發。
霍林伍茲是在擔任「每日電訊報」（The Daily Telegraph）記者的第1週，率先報導德國入侵波蘭。
路透社報導，1939年8月，霍林伍茲在27歲時獨自前往德國邊界，目睹首批納粹戰車駛進入侵波蘭。3天後，她成為第一位報導戰事爆發的記者，不只是向每日電訊報讀者，還有英國和波蘭當局。
霍林伍茲報導二戰爆發，是當代最重大的獨家報導之一。霍林伍茲2009年接受每日電訊報訪問時說：「我是在非常年輕的時候率先報導這則消息。我跑到那邊照顧難民、盲人與聾啞人士。我在當地時，戰事就突然爆發。」
英國廣播公司（BBC）報導，霍林伍茲絕對是首位女性戰地記者，但她深厚的功力、戰略與洞察力，讓她脫穎而出。（譯者：中央社張曉雯）1060111
(中央社)
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