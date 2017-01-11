一例一休影響人力 教部仍盼開放校園

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勞基法修法「一例一休」上路，引起校園警衛人力調配疑慮，教育部國教署長邱乾國今天表示，仍盼維持「校園開放」政策，將和縣市政府協商，找出彈性的方式。

校園除了讓學生上課，也是社區居民活動、運動的場所，但這些都需要警衛人力維持。全國中小學校長協會今天擔心，「一例一休」上路後，恐面臨加班費暴增的問題，對兼辦社區大學、夜間補校的中小學，影響最大。

校長協會認為，以場地出租收入、調配志工等都治標不治本，呼籲政府重新檢討校園警衛人力編制。

對此，教育部國教署長邱乾國表示，一例一休上路後，為了維持校園安全，目前已有一些通案作法，除了校園警衛人力外，也會透過「社區聯防」，含巡守隊、警察單位連線。

邱乾國說，還是希望學校能夠開放社區居民活動使用，但因應人力成本增加，或許在開放時間上，可以有一些「彈性」，讓經費負擔可以降低。

校長協會指校園人力沒有編列「加班費」？邱乾國說，按照目前制度，還是可以利用提高設算標準等方式來彌補，將會和縣市政府討論。1060111

(中央社)