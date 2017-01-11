興航臨時股東會衝突 警方逮捕1人

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復興航空運輸股份有限公司11日上午在台北市劍潭活動中心開臨時股東會，約50名工會成員到場抗議引發衝突，警方將其中1人依法送辦，並呼籲抗議人士和平理性表達訴求。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年1月11日

復興航空運輸股份有限公司今天上午在台北市劍潭活動中心開臨時股東會，約50名工會成員到場抗議引發衝突，警方將其中1人依法送辦，並呼籲抗議人士和平理性表達訴求。

興航解散，工會認為公司對工會訴求置之不理，且態度強硬，到臨時股東會抗議。

台北市政府警察局士林分局嚴陣以待，上午姚姓人士拉扯已上鎖的鋁門，造成手把斷裂，警方依現行犯逮捕。

劍潭青年活動中心羅姓總幹事表明暫不提告，但保留法律追訴權。1060111

(中央社)