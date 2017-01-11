出席活動固票 洪秀柱：先把黨務做好
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，她是黨主席，活動邀請盡量出席，如果只要出去就是為固票，那還得了，什麼事都不要做了，她會按部就班把黨內的事情做好。
中華民國退役將官社會服務總會上午召開會員大會，會議不開放媒體採訪，總會長夏瀛洲會前被問到國民黨主席選舉時說，保持中立。
應邀出席活動的洪秀柱會前受訪，談到出席該活動是否為固票時說，她是黨主席，有任何活動邀請，只要時間允許，都盡量出席；如果面臨即將展開的選舉，所以什麼都不能動，只要出去就是為固票、搶票，那還得了，什麼事都不要做了。
談到未來是否加強行程，洪秀柱說，黨務工作千頭萬緒，光搞好家裡的事情，都覺得時間不夠用；為了選舉，別人怎麼做，她不去管，她會按部就班把黨內的事情做好。
媒體報導，前副總統吳敦義對2018年六都選舉有口袋名單，洪秀柱說，她不知口袋名單的意思；不過，到時候都要拿到平台，該初選就初選，該徵召就徵召，黨內有一定程序，要按程序進行。1060111
(中央社)
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