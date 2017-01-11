民進黨籍立委遭指要禮物 民進黨團澄清

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媒體報導，執政黨籍立法委員一手砍預算、一手要禮物；民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡（圖）11日表示，可能是幕僚行為，請立委勸誡且應讓國營事業單位知道不該提供禮物。中央社記者謝佳璋攝 106年1月11日

媒體報導，執政黨籍立法委員一手砍預算、一手要禮物；民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡今天表示，可能是幕僚行為，請立委勸誡且應讓國營事業單位知道不該提供禮物。

媒體報導，某部會近日收到執政黨籍立委便箋，提到14日將辦「2016歲末聯誼晚會」，「晚會設有抽獎、歡唱活動，特邀貴單位參與盛會，倍增晚會光彩」。

吳秉叡上午受訪表示，立委不會有這樣的動作，如果知道是哪個幕僚行為，希望立委可勸誡一下，且應讓國營事業單位知道不該提供這樣的摸彩品。

民進黨籍立委羅致政被問到是否聽過有執政黨籍立委一手砍預算、一手要禮物時說，沒聽說，但他拒絕部會送禮物。1060111

(中央社)