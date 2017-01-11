八里雙屍案 謝依涵更二審改判無期徒刑

前媽媽嘴咖啡店長謝依涵被控八里雙屍命案，台灣高等法院更二審認定有教化可能，今天改判謝依涵無期徒刑，還可上訴。謝依涵之前稱不想浪費司法資源，沒到庭聆判。

謝依涵被控民國102年2月下藥迷昏富商夫婦陳進福、張翠萍，持刀殺害兩人後棄屍淡水河，並盜領兩人存款，一、二審和更一審依強盜殺人等罪判謝依涵死刑，但最高法院撤銷原判，將案件發回高院；高院更二審今天宣判。1060111

(中央社)