中信購地案本周偵結 辜仲諒可望脫身

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台北地檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，懷疑中信銀董事長室專門委員張明田弟妹巫春香出任永約開發董事，與中信銀內部人士裡應外合利用人頭子公司與建商合購土地，再以高價轉賣給中信銀，從中套利10億餘元，由於涉案在押的張明田、中信銀主祕陳永晉2人的羈押期限將在本周五前屆滿，因此北檢將在本周偵結，起訴張、陳等多人。

至於中信慈善基金會董事長辜仲諒，北檢1月6日曾首度以證人身分傳喚他出庭，辜向媒體表示本案跟他沒有關係，他相信部屬是清白的。據了解，目前辜仲諒仍是證人。

中信2015年以51億4000萬元買下長虹建設內湖房地作為資訊機房，金管會質疑此案涉違法套取價差。去年6月，檢調發動首波搜索，查扣土地交易清冊，並傳訊長虹董事長李文造、中信銀董事長顏文隆等人說明。

檢調過濾土地買賣契約、鑑價報告等扣案卷證發現，疑有中信內部人涉及關係人交易，與外鬼聯手浮報內湖資訊機房及行政大樓房地價金藉此套取中信資金，中信花了51億買地，高出實際價格17億元，造成中信損失。

檢調查出，內湖機房土地地主為永約開發，長虹建設與永約共同開發興建地上10樓、地下4層廠辦大樓，但永約開發大股東、慶瑞開發董事長巫春香與中信集團關係不錯，其夫婿張明人正是中信銀董事長室專門委員張明田弟弟。

檢調懷疑，巫春香是受中信內部人指示出任永約大股東，裡應外合誘騙中信銀低價高買內湖房地，並隱匿關係人交易。

去年11月14日，檢調兵分4路搜索，並約談慶瑞開發董事長巫春香、張明田、張的胞弟張明人、中信銀主祕陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達、舍管理部協理陳立三等6人。

檢方訊後，15日聲押張明田、陳永晉2人獲准，另諭令中信銀協理陳立三200萬元交保，中信銀行舍管理部副理柯弘達、慶瑞開發公司董事張明人限制出境、出海與住居，慶瑞開發負責人巫春香限制住居。

(中時)