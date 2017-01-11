高市公佈今年首例漢他病毒 豬肉販感染

高雄市衛生局11日發佈，今年首例漢他病毒出血熱確診個案，患者是在鳳山第一公有市場賣豬肉57歲男性，他於去年12月23日發病，今天由疾管署研判為陽性，確定感染漢他病毒出血熱；個案目前已康復出院，同住接觸的5名家人及市場其他攤商，目前都沒發現有人受感染。

漢他病毒由老鼠傳染，此豬肉販活動地點遍及鳳山第一市場、鳳山第二市場、鳳農市場及兵仔市場，衛生局在接獲通報後，即預先執行個案住家及工作地捕鼠滅鼠防治，至昨天止施放鼠籠及黏鼠板共計104處，捕獲老鼠26隻（10隻溝鼠、16隻錢鼠）並抽血送驗。

衛生局表示，個案住鳳山區興仁里，在第一公有市場賣豬肉，上月23日開始出現發燒、肌肉痛、全身酸痛及畏寒等症狀，至診所就醫，因症狀未見好轉，12月25日至高雄長庚就醫後住院，12月28日個案出現急性腎功能不全症狀，12月30日由該院通報漢他病毒出血熱並採檢送驗。

衛生局指出，由於個案第1次採血檢驗無法判定，遂在今年1月6日進行第2次採血，並由疾管署在今天研判為陽性，確定感染漢他病毒出血熱。

衛生局表示，由於個案發病在去年12月，列為2016年個案，去年高雄市累計有4例漢他病毒出血熱病例，包括苓雅林華2例、苓雅光華1例、鳳山興仁1例，都與市場有密切關係。

衛生局疾管處長潘炤穎說，個案自去年12月23日發病迄今已逾2周以上，在前述期間內經相關檢測並無發現任何疑似病例，也未再有其他個案通報，市府防疫團隊也在第一時間進行個案活動的相關場所環境清潔消毒和積極捕鼠等相關防治工作，預計緊急防治工作將在本周內執行完畢，以達疫情有效控制。

(中時)