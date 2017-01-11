台師大研究 蝙蝠吃太多農藥會迷路

台師大教授吳忠信團隊，研究發現重金屬等環境污染，讓蝙蝠找不到回家的路。（余祥攝）

中華傳統文化常見蝙蝠圖案，更相信屋簷下聚集蝙蝠會帶來福氣。不過，近期國立師範大學生命科學系團隊，採集台灣各區蝙蝠後發現，環境污染毒物如農藥和重金屬，大量累積在蝙蝠體內，不但破壞中樞神經和回聲定位系統，導致迷航的蝙蝠無法正常在空中捕捉昆蟲和躲避障礙物，使其數量逐漸下降。研究成果刊登在國際學術期刊Neuroreport。

台師大生科系教授吳忠信投入台灣蝙蝠回升定位研究長達20年，近期採集台灣北中南東等不同地區的糞便，分析蝙蝠糞便中金屬含量，結果發現北、中、南部蝙蝠糞便中都含有超量的重金屬，北部主要是工業和交通的污染，中南部則主要是農業污染。

為找出重金屬對蝙蝠的影響，吳忠信團隊投入研究3、4年，利用台灣葉鼻蝠作為實驗模式動物，透過分析蝙蝠超聲波聲紋圖譜、簡設蝙蝠對超聲波的聽覺誘發電位，以及分析蝙蝠飛行軌跡，探討當蝙蝠攝入過量的環境重金屬或是農藥後，是否會對發聲、聽覺和飛行定位系統是否造成損傷。

研究發現，當蝙蝠攝食含有重金屬或是農藥的昆蟲後，原本飛行時發出的超聲波譜會變的殘缺不全，而原本聽覺敏感度較佳的又發電位，也會變得很差，更可怕的是，原本有規律飛行路徑的蝙蝠，也會變得相當混亂，引發蝙蝠迷航，喪失捕捉昆蟲的能力。

吳忠信說，近幾年來各地蝙蝠洞的蝙蝠數量都有降低，合理推測與環境中充滿污染源有關，不只會造成蝙蝠中樞神經損害，對同為哺乳類的其他生物及人類也是重大警訊。

吳忠信希望透過研究，讓社會大眾正式環境污染的嚴重性，像是農田間是否可降低農藥的使用，讓蝙蝠吃害蟲作生態服務，對環境和人類都很有幫助，也讓人類學習如何和周邊生物共生共存。

(中時)