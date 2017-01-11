中南部空氣警戒橘 建議民眾少出門

我要評比

嘉義市11日空氣品質指標（AQI）達156的「警戒橘」，雖然陽光普照，但遠方仍灰濛濛。由於空氣指標對敏感族群不健康，衛生單位建議民眾少出門。中央社記者江俊亮攝 106年1月11日

嘉義市衛生局今天表示，中南部地區上午空氣品質指標（AQI）為「警戒橘」，對敏感族群不健康，建議民眾少出門；若要出門記得戴口罩。

衛生局表示，根據環保署空氣品質監測網資料，今天上午雲林以南許多地區空氣品質指標（AQI）已達「警戒橘」；嘉義市AQI數值高達156、細懸浮微粒濃度（PM2.5）64ug/m3，對所有族群不健康。

因此，衛生局提醒民眾在空氣品質不佳時，應減少戶外活動，並建議外出時戴口罩，以免吸入更多髒空氣；民眾由戶外進入室內時，記得洗手、洗臉、清潔鼻腔，多喝水、多排汗。

衛生局表示，空氣不好，不只會毒害呼吸道，因細懸浮微粒小於PM2.5，可以穿過呼吸道黏膜、直接進入肺泡與血液，可能造成急性症狀發作及慢性病惡化，因此體弱族群應加強防護，做好自我保護。1060111

(中央社)