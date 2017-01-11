歐巴馬告別演說：美國民主面臨考驗

我要評比

美國總統歐巴馬今天在一場告別同時敦促團結的演說中警告，美國的民主面臨嚴峻考驗。

法新社報導，歐巴馬回到他第2故鄉芝加哥，將「我們做得到」（yes we can）競選口號改成「我們辦到了」（yes we did），為他8年總統任期畫下句點。

歐巴馬也呼籲支持者起而奮戰，凝聚新的「社會緊密關係」。

他說：「民主確實需要基本的團結精神。雖然我們外在有所差異，但我們在同在一起。無論興衰，全國與共。」（譯者：中央社張曉雯）1060111

(中央社)