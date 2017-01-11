圖輯》巴林美利達成軍 馮俊凱挑戰環法

巴林美利達一級職業車隊於巴林皇宮前合影。（巴林美利達一級職業車隊/Nina Mommsen提供）

全新成軍的世界一級車隊巴林美利達日前舉辦官方發布會，包括台灣好手馮俊凱在內，所有車隊首度在巴林人民面前集結露面，而納森王子（Nasser bin Hamad Al Khalifa）更親自表達他對車隊的支持與祝福。車隊集結5大洲12國車手，開季世巡賽將從澳洲與阿根廷開始，車手們將全力以赴，阿凱更要為一圓環法夢想，大膽前進。

(中時電子報)

馮俊凱與一手促成巴林美利達一級職業車隊的納森王子。（巴林美利達一級職業車隊/Nina Mommsen提供）

巴林美利達車隊的約騎吸引超過400名在地車友共襄盛舉。（附件圖片來源：巴林美利達一級職業車隊/Nina Mommsen提供）

由巴林美利達一級職業車隊領銜，場面相當壯觀。（巴林美利達一級職業車隊/Nina Mommsen）