五專找企業合作 教育部：補助專四、專五學費

企業不斷向政府反應需要五專畢業的基層人力，教育部今年8月起推動「展翅高飛計畫」，五專若能找到企業合作，願意提供專四、專五生實習機會、生活助學金及畢業後保證就業，教育部會相對補助這些學生免學費，第一年預計6000人受惠，約需2.2億元經費。

國內大學太多，2014年立法院修法《專科學校法》，增加「向下改制」法源，科技大學或技術學院若經營有困難，可以改制為五專；或是專科學校也可改為高職。不過教育部技職司長楊玉惠強調，尊重學校辦學意願，不會強迫他們「向下改制」。

目前國內僅剩13所專科學校，楊玉惠表示，不少企業向政府反應，他們很需要五專畢業的基層人力，但現在五專生畢業後很多都繼續升學，造成企業找不到人。因此，教育部決定今年8月起推動「展翅高飛」計畫，鼓勵五專生畢業後就去就業，解決職場人力不足的問題。

現在就有許多五專護理科系跟醫院合作，醫院提供專四、專五生實習機會及生活助學金，並在他們畢業後立即聘到醫院工作，教育部決定將這種方式擴大為「展翅高飛計畫」，讓這類專四、專五學生也可享免學費，以吸引更多學生來就讀五專。

楊玉惠指出，12年國教實施後，專一到專三學生原本就免學費，在「展翅高飛計畫」下，未來有企業支持的學生，教育部會相對應提供他們專四、專五免學費，但畢業後要立即投入就業市場。現在私立五專一學期學費約3萬元，專四、專五兩年四學期免學費，可以省下12萬元。

楊玉惠指出，專科學校可以去找企業合作，譬如某校護理系有500個學生，A醫院認養其中100個學生、B醫院認養50個、C醫院認養40個等，但合作企業有權要求學生在學成績要達到一定標準，且若無法取得護理師證照在畢業時就業，合作企業甚至可以要求學生還回之前補助的生活助學金。

(中時)