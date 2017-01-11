求同存異貫全場 張小月：兩岸要化不可能為可能

陸委會主委張小月11日在年終記者會上，十多次提及兩岸要「求同存異」。(陳君碩攝)

陸委會11日舉行年終記者會，由主委張小月親自主持，面對各種提問，張小月近乎以「求同存異」貫穿全場，她也進一步指出，「同」指的是1992年兩岸會談的歷史事實和九二年到現在達成的共同認知和諒解，「異」則是中華民國是主權獨立國家，這點政府會堅持既有立場，對岸一直把台灣看成是其一部分，台灣人民都不能接受，但兩岸就是要「化不可能為可能」。

陸委會主委張小月11日主持年終記者會，蔡英文總統在2016年終媒體茶敘時提出的「共同擘畫兩岸互動新模式」成為媒體關注焦點，對於如何尋求「新模式」，張小月表示，「求同存異，任何議題都可以提出來討論，還是要溝通對話，雙方要一起共同努力」，張小月說，對岸有他的主張，我們有我們的看法，但對原則性的事，我們會堅持我們的立場看法，但最重要的就要求同存異，盡量找到雙方都能共同接受的，他強調「兩岸的問題，要兩岸一起來努力」。

張小月在全場近一小時的記者會，面對許多提問都以「求同存異」破題回應，共計十餘次，記者追問何謂「同」、「異」，張小月表示，「同」就是九二年兩岸會談的歷史事實和九二年到現在達成的共同認知和諒解，以及珍惜兩岸在過去二十多年來溝通交流所達成的所有這些(成果)，都是非常珍惜的。

至於何謂「異」，張小月表示，中華民國是個主權獨立的國家，這點政府會堅持既有的立場，他表示，對岸一直把我們看成是他的一部分，台灣人民都不能接受，他強調，兩岸問題就要化不可能為可能，三十年前能找到方法，從1992年到現在也累積很多好的模式和經驗，這些大家都可以冷靜思考，「對未來還是審慎樂觀，畢竟路是人走出來的」。

(旺報)