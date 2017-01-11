東莞數千台商撤離 國台辦駁：與事實不符

大陸國台辦發言人馬曉光。(蔡浩祥攝)

針對部分媒體報導，東莞已有數千台商撤離，大陸國台辦發言人馬曉光表示，有關報導與事實嚴重不符，截至2016年11月底，全市正常經營的台資企業3438家。這些企業以高新技術製造業為主，電子及通信製造業、金屬製品業、電氣機械製造業、專用設備製造業占台資企業總數的53.8%。

他說，東莞是台商最早進入大陸、投資最為密集的地區之一。自2008年以來，東莞台資企業總數穩定保持在3400家以上。近年來，台商在東莞投資持續增長，發展勢頭良好。2016年東莞新簽台資專案93宗，協議利用台資總額3.13億美元，實際利用台資2.87億美元。我們將一如既往，繼續支持廣大台商台企在大陸持續健康發展。

(旺報)