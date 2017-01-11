NBA》迪羅薩狂砍41分 暴龍逆殺塞爾提克止敗
暴龍11日在最後5分18秒發動23比6攻勢，在主場114比106逆殺塞爾提克，中止2連敗，也讓近12戰只輸2場的綠衫軍4連勝止步。
塞爾提克賽前只落後暴龍1場勝差，只要贏得此役就能爬升到東區老二，打到第四節剩下5分18秒的時候還保有100比93領先優勢，沒想到此後卻屢攻不進，短短兩分半內就被對手打出13比2攻勢，不但喪失原本的領先局面，而且還敗得很難看。
暴龍頭號戰將迪羅薩狂砍41分、13籃板，在逆轉戰局的23分攻勢當中貢獻10分，羅瑞24分、9助攻，瓦蘭丘納斯挹注18分、23籃板，狄馬卡洛11分。
綠衫軍諸將想要將教頭史蒂文斯推上東區明星賽總教練席位的希望落空(根據規定，明星賽前戰績最佳的球隊教練可以執掌兵符，目前騎士戰績最佳，但泰隆盧已在上季當過東區明星賽總教練，因此，本季明星賽東區兵符將由戰績第二的球隊教頭執掌)。
艾塞亞湯瑪斯27分、7助攻，斯馬特16分、5助攻，荷福德14分、9籃板，吉拉德格林14分，歐利尼克13分。
(中時電子報)
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