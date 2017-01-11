春節優旅遊 客運好方便

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農曆春節將至，交通部公路總局11日表示，連續假期交通疏運，雲林地區遊客，日統、台西、嘉義、台中、雲林等客運規劃妥當，搭乘客運好方便。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年1月11日

農曆春節將至，交通部公路總局11日表示，連續假期交通疏運，雲林地區遊客，日統、台西、嘉義、台中、雲林等客運規劃妥當，搭乘客運好方便。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年1月11日

農曆春節將至，交通部公路總局11日表示，連續假期交通疏運，雲林地區遊客，日統、台西、嘉義、台中、雲林等客運規劃妥當，搭乘客運好方便。圖為斗六到華山有台灣好行公車路線。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年1月11日

農曆春節將至，交通部公路總局今天表示，連續假期交通疏運，雲林地區遊客，日統、台西、嘉義、台中、雲林等客運規劃妥當，搭乘客運好方便。

交通部公路總局、嘉義區監理所、雲林監理站上午召開春節疏運說明會，今年農曆春節期間，從1月26日至2月2日實施交通疏運計畫。

雲林監理站站長楊宏彬指出，日統客運行駛雲嘉地區往返台北地區，國道客運路線班車每天大約84班次，春節視人潮機動加班，預估可疏運旅客近2萬4000人次，8日已開放電話預約及現場預售春節車票。

台西客運與台中客運聯合經營2條雲林地區往返台中地區國道客運路線「北港-台中」、「四湖-台中」，平時每天行駛96至130班次。

另配合高鐵、台鐵及國道客運與風景觀光景點，如劍湖山世界、北港朝天宮等地假期人潮，其他各客運路線將機動加班，相關乘車資訊可下載i BUS公路汽車資訊APP查詢。

楊宏彬說，為確保春節疏運期間行車安全，雲林監理站於春節期間編排6班次，會同警方於轄內風景區等周圍道路及國道休息區，實施監警聯合稽查及路邊安全檢查，以確保民眾乘車安全。

搭乘高鐵旅客可在高鐵雲林站轉乘台西客運、嘉義客運及雲林客運等班車，每天計158班次。

楊宏彬表示，春節期間請大家多加利用大眾運輸返鄉及前往旅遊景點，響應節能減碳，省時安心有保障，相關訊息可下載iBus手機APP或上網http://www.thb.gov.tw/查詢。1060111

(中央社)