蔡鴻杰：判決書要能讓國中畢業生看懂
中華民國律師公會全國聯合會理事長蔡鴻杰今天說，判決書撰寫應力求簡明易懂，讓受過國民義務教育的國中畢業生能看懂，否則人民看不懂，不會怪自己，只會怪法院。
司法院與法務部、中華民國律師公會全國聯合會，今天於國家圖書館國際會議廳共同舉辦學術研討會，探討審判程序中的保全羈押制度、政府資訊提供申請權之審查與救濟及言論自由與進行中的司法案件等議題。
蔡鴻杰出席司法節學術研討會說，司法院長許宗力去年11月的就職演說中提到，「辨別是非、評斷曲直、定紛止爭、保障人權、實現人間正義，是人民對司法最重要、最基本的要求」，而司法審判工作無疑是達成這個目的、確保這個價值的關鍵事項。
蔡鴻杰表示，除了要維持司法程序的中立公正，司法判決書的撰寫，應該要力求簡明易懂，讓受過國中義務教育的國中畢業生能看懂，否則高中畢業生的程度也應該能看得懂，但目前的現狀是，國內大學生、甚至大學畢業生都看不懂。
蔡鴻杰也說，判決書不應該長篇累牘，動輒50頁、100頁，拷貝一大堆網路文獻資料增加篇幅，考驗人民的恆心與毅力，人民看不懂判決，是不會怪自己看不懂，只會怪罪於法院。
此外，蔡鴻杰也建議要推動律師強制代理、強制辯護制度，律師在司法案件進行過程中，應具備一定程度的調查權，公開發行公司也應該設置企業律師等；另，律師的繼續教育也不能忽視，因為它對司法的進步、當事人全力保護等事關重大。1060111
(中央社)
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