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便便學問大，隱藏健康危機；台南市立醫院提醒，若是數個月內大便習慣改變，有血便，大便變細，想排又排不乾淨，體重減輕，都有可能是大腸癌的徵兆。

台南市立醫院外科醫師周易韋指出，如果平常排便順暢，突然不再順暢，或原本排便困難，卻在短期內順暢無比、糞便不成形，這些都是大腸癌的警訊。

大腸癌發生原因，除和遺傳、基因有關外，飲食西化被認為是危險因子之一，因食用蔬果比例低，吃太多肉、油脂。國建署2015年資料顯示，國人十大癌症排行榜中，大腸癌發生人數7度居冠。

1名55歲林姓婦女，去年11月下旬發現糞便潛血陽性，被市醫檢出降結腸惡性腫瘤，但未轉移到其他器官，接受微創腹腔鏡左側大腸切除手術，病理診斷是第一期，術後不需注射化療藥物，8天後出院。

周易韋說，大腸癌早期發現早期治療，可以得到良好控制，糞便潛血檢測和大腸鏡檢查，是確診大腸癌的標準程序。

除平時篩檢外，平時飲食也應少肉多蔬果，定期運動，避免燒烤、油炸食物，多吃大量纖維素的地瓜、高麗菜、含有水溶性纖維的蘋果，及有豐富花青素的藍莓等。豐富的膳食纖維會和腸道膽酸結合，加速糞便排泄，減少腸道接觸致癌物。1060111

(中央社)