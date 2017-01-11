向興航機師招手 巴戎13日招募說明會
復興航空解散，多數員工仍失業。柬埔寨巴戎航空今天透過台灣總代理宣布，將招募14至16名興航機師，13日在台北辦說明會。
巴戎航空說，主要看準復興航空飛航國際線與兩岸線的A320/A321機隊及國內線的ATR機隊。
巴戎航空將在台灣招募約14至16名復興航空機師，希望讓飛行素質佳的機師再次回到飛行崗位。
巴戎航空成立於2014年4月，以金邊為主要運營基地，目前主要航線有金邊─暹粒、金邊─暹粒─西港、金邊─西港等。
巴戎航空計劃採用A320飛機開展柬埔寨至中國、港澳及台灣、日本和韓國航線。
巴戎航空定位為服務於中高端的商務客、旅遊客及散客，力圖打造為柬埔寨精品航空公司品牌。
先前陸籍航空公司曾來台招募復興航空機師，但未公開且人數很少。1060111
(中央社)
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