歐巴馬告別演說：否認暖化等同背叛子孫

我要評比

美國總統歐巴馬今天在向全國告別的演說中警告，否認全球暖化的事實，等同背叛未來的世世代代。

法新社報導，歐巴馬在芝加哥告訴群眾：「我們可以，也應該辯論解決問題的最好方式。」

「但純粹否認問題，不僅背叛未來的世世代代，也背叛這個國家的基本精神，創新的基本精神，以及引導我們元勳的務實解決問題能力。」1060111

(中央社)