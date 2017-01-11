甜美趙麗穎P圖前後對比曝光！真相讓人憤怒

趙麗穎P圖前後對比曝光！（圖／取材自趙麗穎微博）

大陸女星趙麗穎憑著電視劇《花千骨》攀上事業高峰，不僅紅透半邊天，近期也戲約不斷，趙麗穎每回現身都充滿公主風，外型甜美的她近日曬出P圖前後對比照，讓網友看了都驚呆！

趙麗穎頂著忠分、小捲髮，昨（10日）在微博貼出自拍照，曝光美肌前後照，還自嘲：「​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​美顏前美顏後…哈我有病，不知道發啥了。」天生麗質的趙麗穎前後差異不大，只是修圖前膚色偏黃、有黑眼圈，讓網友直呼「顏值高就是任性」，趙麗穎的好膚質更是羨煞不少網友。

(中時電子報)