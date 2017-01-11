小三通中斷？國台辦：視兩岸關係是否惡化

大陸國台辦發言人馬曉光表示，未來只要兩岸關係和平發展的局面不至於進一步惡化，小三通應該能夠正常運轉下去。(蔡浩祥攝)

小三通甫迎來16周年紀念，去年客運量方面超過了180萬人次，再創新高。有消息指出礙於兩岸關係情勢不佳，小三通將全面中斷。大陸國台辦發言人馬曉光今表示，未來只要兩岸關係和平發展的局面不至於進一步惡化，應該能夠正常運轉下去。

馬曉光指出，我們鼓勵和支持兩岸三通態度是明確的，「小三通」開通以來，特別是2008年以來，為兩岸的人流、物流發揮了非常重要的作用。

(旺報)