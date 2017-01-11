1月11日中視午間新聞速速報
巧合!?蔡英文總統出訪 陸遼寧艦經台海
蔡英文總統出訪, 大陸解放軍「遼寧號」航空母艦，上午7點進入我國西南防空識別區，並沿著台灣海峽中線以西向北航行，國軍全程監偵.
驚!七萬公務員薪資帳戶 竟外洩供瀏覽?
負責管理7萬多名北市府公務員的「薪資發放管理系統」驚傳資料外洩，用雅虎搜尋引擎，就能找到多個北市府單位員工薪津清冊等, 個資全都露
快來辦年貨囉! 台北年貨大街熱鬧開跑
辦年貨準備過新年! 迪化年貨大街預計十三日揭幕，並以「二○一七台灣年味在台北」為主軸，帶領西區重現台北市舊城風華。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視新聞
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