北市員工個資外洩逾百筆 管理系統15年沒更新

台北市資安外洩！北市資訊局「薪資發放管理系統」出包，民眾竟可在YAHOO搜尋引擎上，找到部分局處員工薪資報表，姓名、職等、銀行薪轉戶帳號等個資。資訊局今天上午召開記者會，資訊局長李維斌表示，一開始是內湖分局發現有資料外洩，隨即向資訊局通報，10分鐘內就排除問題，目前雅虎上呈現的只有資料連結，但點進去已無相關內容。但這10分鐘內，確實可能發生資料遭下載的情形，但追查耗時又耗費大筆金錢，可能無法查到資料外洩至何處。

李維斌表示，「薪資發放管理系統」過去15年來都未做更新，僅有每年支付少許的維修費。系統單純就是太過老舊，有什麼問題其實很難知道，因為很多電腦語法已不合時宜，要打掉重練。他坦言，資訊預算很難被理解，過去往往不太受到議會的支持，導致系統在過去15年來都未做更新，僅有每年支付少許的維修費，今年好不容易預算過關，讓資訊局新增2314萬經費，未來會拿來購買新的系統強化安全。

李維斌今天澄清，本次外洩到雅虎搜尋引擎上的只有Link(引擎)而非檔案，雅虎後台並沒有存放相關資料，資訊局在接獲通報後10分鐘就關閉連結，最後統計約有190筆資料外洩，但影響並非整個市府，而是只有部分府外單位，未來資訊局會提醒同仁變更網路銀行密碼確保安全，另也會動用預算更新系統。

至於資料外洩原因，李維斌表示，不論雅虎、Google、百度，每家搜尋引擎都有自己的爬蟲系統，到網路找所有資料供民眾搜尋，研判有同仁安裝了雅虎的應用程式，導致自己電腦資料遭爬蟲系統取走。他也說，若沒有撤換系統，仍無法阻止爬蟲系統，不過資訊局已經擋下檔案下載，只有Link。

李維斌表示，研判裡頭比較有影響的可能是銀行帳號，這幾天資訊局會發信給所有同仁強化網路銀行密碼的強度。至於有多少人員資料外洩？目前仍在統計當中。此外今早資訊局也與行政院開過相關會議，原本該事件被列為一、二級資安事件（最嚴重四級），現在將改列第三級。

對此，台北市長柯文哲今早出席活動表示，現在先清查到底洩漏多少資料，不以個案處理，今年就會把老舊程式做更新。他坦言，過去資訊局預算一直偏低，資安的漏洞恐怕還不少，今年會再加速Ｅ化。

(中時)