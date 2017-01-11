彰化檢警破偽壯陽藥 起獲13萬顆逮4人

檢警10日大規模全台搜索，除查扣價值7000多萬元共13萬多顆偽藥，同時通知3女1男4名嫌犯到案。(檢警提供)

去年3月間，花蓮港務警察總隊接獲民眾報案稱上網購買「黑桃2壯陽藥」產品服用後，出現頭暈目眩、心律不整等身體不適狀況，案經花蓮港務警察總隊及彰化縣警察局報請臺灣彰化地方法院檢察署陳檢察官立興指揮偵辦，檢警10日大規模全台搜索，除查扣價值7千多萬元共13萬多顆偽藥，同時通知3女1男4名嫌犯到案。

彰檢指出、本案經花蓮港務警察總隊及彰化縣警察局長達半年期間蒐證，發現該「黑桃2壯陽藥」係，「品芸有限公司」透過「聯締國際有限公司」向美國不知名工廠，以人頭攬貨方式進口「綠藻糖片」食品進入臺灣後，訂製外包裝紙盒(名稱:綠犀立)交由直銷公司銷售，或將該「綠藻糖片」大量賣給數家生技公司，再以不同商品名稱販售(如:黑桃2、威龍錠、大阿哥、一道光、龍抬頭等等)牟利。

「品芸有限公司」實際負責人黃女透過張向美國不知名工廠購買摻有壯陽藥類緣物成分之「綠犀立」販賣專利，並由張在美國地區以健康食品「綠藻片-Life Nice6」名義分批寄送至「○芸有限公司」所提供之人頭戶收件，並由「聯締國際有限公司」辦理進口報關及配送，以規避臺灣進口關稅及相關檢驗，再以「綠犀立」為天然食品具有壯陽醫療效果之誇大訊息尋找販售銷路，若購買公司訂購數量龐大可 以(每盒10顆裝販賣新臺幣1,200-1,600元) 低價購入，再更換商品名稱後高價(每盒10顆裝販賣新臺幣3,800至5,500元)賣給消費者以牟取暴利，或由網路科技公司在其公開網頁上刊登「綠犀立」廣告供民眾訂購。

本案經長期蒐證，見時機成熟，陳立興於調集刑事警察局第七大隊偵查一隊、花蓮港務警察總隊刑警隊、彰化縣警察局刑警大隊、田中分局、衛生福利部食品藥物管理署、彰化縣政府衛生局、中區國稅局等人數114人，10日上午8時起兵分23處前往全台各直銷公司、診所、生技公司、貿易公司、印刷公司、報關公司等實施搜索，合計查扣黑桃2包裝、綠犀立包裝及威龍錠包裝等壯陽藥13萬1172顆。

案經通知「品芸有限公司」負責人黃女、張女、何姓女業務、下游陳男及張相關人員到案，詢問後涉嫌違反藥事法第20條第1款未經核准擅自製造偽藥、第22條第2款未經核准擅自輸入禁藥，將依據藥事法第82條第1項製造或輸入偽藥或禁藥者或第83條第1項明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者依法究辦，另業者向消費者謊稱為天然食品，卻添加壯陽藥成分之類緣物，詐取不法利益，同時涉及刑法339條詐欺罪嫌，及將全案依違反藥事法及刑法詐欺罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

(中時)