過年不寂寞 健忘村演員陪獨居長輩圍爐

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弘道和7-ELEVEN超商11日在門市舉辦圍爐餐，邀請簡阿嬤等8位長輩一起辦年貨、吃美食，電影健忘村的演員也到場與阿公阿嬤同樂。(王英豪攝)

弘道和7-ELEVEN在超商門市舉辦圍爐餐，邀請簡阿嬤等8位長輩一起辦年貨、吃美食，每位志工都成為長輩們的一日孫子，大家聊天、撒嬌、吃飯，要逗阿嬤甩開悲觀。（王英豪攝）

每到過年看見家家戶戶熱鬧的樣子，還是讓阿嬤孤寂不已；為了讓阿嬤開心過年，11日弘道和7-ELEVEN在超商門市舉辦圍爐餐，邀請簡阿嬤等8位長輩一起辦年貨、吃美食，每位志工都成為長輩們的一日孫子，大家聊天、撒嬌、吃飯，要逗阿嬤開心忘憂，甩開悲觀！

電影健忘村的演員也到場與阿公阿嬤一同圍爐，並送上新年禮物。

(中時)