遼寧艦穿越台海 陸國台辦：無法證實

我要評比

國防部今天表示，共軍遼寧艦已在今早進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，無法證實。

行政院大陸委員會主任委員張小月上午在陸委會年終記者會上表示，任何的威脅對兩岸關係，沒有任何正面的幫助，兩岸應該要相向而行，為兩岸和平努力做出貢獻。

國防部上午發布新聞稿指出，中共遼寧號航空母艦編隊上午7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。國防部表示，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。在回答台灣媒體記者提問時，馬曉光表示，先前已經應詢介紹過，從2016年12月24日開始，中共解放軍海軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域開展遠海訓練，這次訓練是根據年度訓練計劃組織實施的。

對於台媒記者提問遼寧艦今早穿越台海，馬曉光回答，「目前我還無法證實」。1060111

(中央社)