蔡丁貴拉倒國父像判40天 今入監埋怨賴清德
社運人士蔡丁貴被控拉倒台南市湯德章紀念公園的國父銅像，被判處拘役40天確定，台北地檢署日前發出傳票，傳喚蔡丁貴於今天上午11時到北檢執行，警方派大批警力，維持現場秩序。蔡丁貴在妻子及20餘名支持者陪同下，前往北檢執行科報到，並發表逾30分鐘的演說，表示對判決沒有怨言，但對台南市長賴清德移送他有所不滿，由於蔡拒繳罰金，檢察官訊後發監執行。
蔡丁貴指出，他先前因核四衝撞案被判拘役30天，推倒銅像又被判拘役40天，兩案合併應執行55天，先前他已執行30天，現剩下25天須執行，此次他預訂入監10天，之後將由妻子視情況，替他聲請代繳易科罰金。
蔡丁貴說，他對法院判決沒有怨言，只是對台南市長賴清德將他移送有所不滿；日前有學生因模仿納粹遭責備，但大人自己也應該反省，就像自由廣場中仍有象徵獨裁威權的銅像，諷刺的是，總統蔡英文或台北市長柯文哲都不敢將銅像移除。
蔡丁貴被控於2014年2月22日下午，透過臉書號召支持者到湯德章紀念公園，以繩索拉倒園內國父銅像，蔡及8名支持者被依毀損罪，各判拘役20天至40天確定，僅蔡不得緩刑，其餘人均獲緩刑。
(中時)
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