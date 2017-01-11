菲瓦斯桶充氣站爆炸 20多人傷

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菲律賓大馬尼拉地區1座瓦斯桶充氣站今天凌晨發生爆炸，造成20多人受傷，週邊建築物受到不同程度的損壞，華人義勇消防隊也紛紛馳援。

巴石市（Pasig City）消防局官員今晨表示，凌晨1時30分左右，座落於市內1處住宅商業混合區的瓦斯桶充氣站發生爆炸，火勢迅速擴散到旁邊的加油站。

居民首先聽到較小的爆炸聲，不久後傳來更大的爆炸聲。

官員說，火勢於清晨2時20分左右受到控制，3時10分左右被撲滅，至少20人在事件中受傷，初步估計財物損失達2000萬披索（約新台幣1458萬元）。爆炸原因仍在調查中。

有多支華人義勇消防隊前往馳援，幫邦菲華義勇消防隊1名華人義消說，爆炸威力強大，數條街距離外的民宅，玻璃也被震碎，一些房屋的圍牆倒塌。1060111

(中央社)