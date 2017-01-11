修法讓科大降格 教育部：不會強迫
媒體報導，教育部修法讓科技大學可「降格」改回專科學校。教育部強調，只是提供不同的辦學方向選擇，不會強迫向下改制。
過去數十年的廣設大學政策，讓不少專科學校升格為技術學院、科技大學，引起社會許多批評。媒體報導，教育部近日公告修正「專科以上學校變更停辦辦法」，規定學生數太少、評鑑差、有重大行政疏失、財務問題的學校，教育部「得」命改制為專科。
教育部技職司長楊玉惠今天受訪澄清，條文中使用「得」，而非「應」，只是給予一個選擇的方向，不是強迫必須。
楊玉惠解釋，過去專科學校法只有升格，有學校反映，法規沒有向下改制的路，應該給予不同的辦學方向選擇，讓學校可以因應產業需求、外在環境變化。
教育部因此在民國103年修改專科學校法，開放科大、技院可改制為專科，近期公告的則是子法。楊玉惠說，該條文送到立法院後，許多立委反映希望增加條文，讓行政機關可令辦學績效不好的學校，也能向下改制，並非當初立法意旨。
楊玉惠表示，教育部在政策上，不會強迫向下改制，反而是鼓勵一些辦學良好的科技大學，再新增附設五專部，重新招收國中畢業生。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。