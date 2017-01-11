修法讓科大降格 教育部：不會強迫

我要評比

媒體報導，教育部修法讓科技大學可「降格」改回專科學校。教育部強調，只是提供不同的辦學方向選擇，不會強迫向下改制。

過去數十年的廣設大學政策，讓不少專科學校升格為技術學院、科技大學，引起社會許多批評。媒體報導，教育部近日公告修正「專科以上學校變更停辦辦法」，規定學生數太少、評鑑差、有重大行政疏失、財務問題的學校，教育部「得」命改制為專科。

教育部技職司長楊玉惠今天受訪澄清，條文中使用「得」，而非「應」，只是給予一個選擇的方向，不是強迫必須。

楊玉惠解釋，過去專科學校法只有升格，有學校反映，法規沒有向下改制的路，應該給予不同的辦學方向選擇，讓學校可以因應產業需求、外在環境變化。

教育部因此在民國103年修改專科學校法，開放科大、技院可改制為專科，近期公告的則是子法。楊玉惠說，該條文送到立法院後，許多立委反映希望增加條文，讓行政機關可令辦學績效不好的學校，也能向下改制，並非當初立法意旨。

楊玉惠表示，教育部在政策上，不會強迫向下改制，反而是鼓勵一些辦學良好的科技大學，再新增附設五專部，重新招收國中畢業生。1060111

(中央社)