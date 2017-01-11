肉販染漢他病毒 高市急消毒
(中央社記者王淑芬高雄11日電)高雄市1名在鳳山區的肉販感染漢他病毒，所幸就醫後已康復出院，衛生局同時追蹤同住及接觸的5人，目前無疑似症狀。
衛生局今天指出，這名57歲男性居住在鳳山區興仁里，是市場的肉販，去年12月23日出現發燒、肌肉痛、全身痠痛及畏寒等症狀，經就醫症狀未見好轉，12月25日轉高雄高雄長庚就醫住院，28日個案出現急性腎功能不全症狀，30日院方通報漢他病毒出血熱並採檢送驗。
衛生局指出，這個案發病日是去年12月23日，所以列為105年個案。總計105年高雄市累計4例漢他病毒出血熱，包括在苓雅區林華里2例、光華里1例、鳳山興仁里1例。
染漢他的肉販活動地點遍及鳳山第一市場及第二市場、鳳農市場及兵仔市場，衛生局在接獲通報後，先執行個案住家及工作地捕鼠滅鼠防治，截至1月10日施放鼠籠及黏鼠板共計104處，捕獲老鼠26隻並抽血送驗。
防範漢他病毒擴大，衛生局加速在個案活動的場所和環境清潔消毒，也呼籲民眾務必配合居家環境大掃除，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，就能預防感染。1060111
(中央社)
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