郝龍斌：公平選舉 不樂見人頭黨員
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，加入國民黨做為國民黨員，一定要認同國民黨理念，有理念才是最重要，如果有人頭黨員，大家都不樂見。
郝龍斌上午參加黨內座談受訪表示，這次黨主席選舉有3位候選人，要透過公平、公正、公開選舉，建立好的典範與模式，這是大家共同期盼，相信黨中央也會全力朝此方向做。
此外，郝龍斌上午也在臉書公布「無私敢大聲」影片，質疑當民主進步黨政府要大家吃核災地區食品時，他想問，「林義雄先生，你在哪裡」？民進黨當年反核的正義在哪裡？這是他最痛心的事，政客為了意識形態、政治利益，選前振振有詞，當選後顛倒是非。
郝龍斌在影片中表示，蔡英文可以仇中、抗中、恐中，但蔡總統不可以，總統不可以，因為絕大多數台灣人，包括「你的家族（蔡英文家族）都想和中國做生意」；國民黨和台灣人民10年來打下兩岸基礎，「被你半年不到玩完」。
郝龍斌影片中說，當中華民國總統卻不拿中華民國國旗，任用許多不認同中華民國卻領中華民國薪水的官員、大法官，「我打從心裡看不起這樣的人」。
郝龍斌說，「無私」，是現在政治與社會中最欠缺的元素，個人自私，只會影響到自己與周遭，但執政者自私，卻會禍國與殃民，現在民進黨私心自用的諸多弊端和爭議，都已陸續出現。
他說，國民黨身為台灣最穩定、最中道的力量，此刻雖然在野，雖然遭受政治追殺，但仍必須勇敢去承擔在野黨責任，無私的監督執政者的失當，關心民生，成為沉默大多數的代言人。1060111
(中央社)
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