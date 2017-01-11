壯陽藥偽裝食品銷售 檢警查扣13萬顆
品芸公司涉嫌進口含壯陽成分的「綠藻糖片」，再以「食品」名義包裝銷售，涉犯藥事法、刑法詐欺罪，檢警扣13萬多顆產品。
彰化地方法院檢察署今天表示，品芸有限公司規避進口關稅及相關藥物檢驗，透過聯締國際有限公司向美國不知名工廠，以食品名義進口「綠藻糖片」，品芸公司再自行訂製「綠犀立」包裝紙盒，交直銷公司銷售。，產品說明提供成人健康及保養。
彰化地檢署表示，品芸公司也將「綠藻糖片」賣給多家生技公司，再以「黑桃2」、「威龍錠」、「大阿哥」、「一道光」、「龍抬頭」等包裝販售。有消費者上網購買並服用「黑桃2」感覺身體不適，詢問藥師才發現含壯陽成分，便向花蓮港務警察總隊報案。
由於產品銷售全台，彰化地檢署協調及整合彰化、台北、新北、基隆、台中、花蓮、宜蘭、新竹等司法警察機關，並會同衛生福利部食品藥物管理署、財政部關務署等機關，擴大偵辦此案。
彰化地檢署表示，警察機關、各地衛生、國稅機關昨天兵分23路，同步搜索多家直銷公司，共查扣偽禁藥13萬多顆，市價新台幣7200多萬元，並通知品芸公司黃姓女負責人及3名業務到案說明。
彰化地檢署表示，檢察官訊後認為犯嫌涉輸入、販賣禁藥罪嫌重大，並將含壯陽藥類緣物的藥錠，偽裝並宣稱為不傷身體的天然「食品」販售，違反藥事法，也涉詐欺罪嫌，令3名業務分別以新台幣5萬元到20萬元交保，而黃姓女負責人年僅26歲，檢方懷疑可能是掛名人頭，令限制出境。1060111
(中央社)
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