同樣殺2人 謝依涵免死黃男判死 高院同天判決惹議

高院更二審今日認定謝依涵殺害陳進福夫婦，但她經鑑定有再社會化及教化可能，改判無期徒刑，但同時高院更一審卻針對黃姓男子姦殺前女友及其母親案件，認定黃男屬兩公約最嚴重犯行，判決死刑，同一天高院對於凶手同樣殺人害死2命，有不同的判決結果，惹來外界非議。

(中時)