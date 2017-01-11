烏克蘭供貨不穩 泰國轉購大陸VT-4坦克
泰國國防部已經終止購買烏克蘭坦克的合約，因為基輔方面的設備供應故障。
原先泰國與烏克蘭在2011年簽訂的坦克購買合約，泰國陸軍將在2017年10月獲得49輛，結果烏克蘭供應出問題，只能提供20輛，因此泰國決定中止合約，轉向大陸購買VT-4坦克。
世界防衛(Defense World)報導，泰國本來看中烏克蘭生產的T-84U主戰坦克，以汰換服役許久的M48，但是烏克蘭與俄國在2014年發生軍事衝突後，烏克蘭的工業力量下降，造成品質與供應能力都下滑。因此泰國決定停止合約，改向中國大陸購買VT-4型坦克。泰國購買VT-4坦克也是其來有自，在2016年5月，泰國國防部長在訪問中國大陸期間，就特別參觀北方工業的生產廠，也到內蒙實際看看VT-4的測試，在當時就已經訂購了50輛VT-4。如今取消了對烏克蘭的訂單，決定再添購VT-4坦克28輛。
曼谷郵報還報導，大陸將成為泰國的國防生產顧問，泰國打算引進大陸的軍事工業技術，包括引進生產線相關的部分。
VT-4原稱MBT3000，是大陸北方工業在2000年時開發的外銷用主戰坦克，總重50噸，主炮為125公釐口徑，具有自動裝填機，乘員僅需3人。除泰國以外，目前孟加拉與秘魯也是潛在買主。
(中時電子報)
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